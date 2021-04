Celebridades le envían mensaje de apoyo a DMX tras saberse de su sobredosis

Este sábado se dio a conocer que el rapero DMX sufrió una sobredosis de drogas el viernes por la noche que le produjo un ataque cardíaco y actualmente se encuentra en el hospital en estado de gravedad según informó el sitió TMZ, en donde señalan que fuentes cercanas al rapero confirmaron al situación afirmando que todo ocurrió en su casa alrededor de las 11 pm.

El artista que se hizo conocido mundialmente con su hit de 1999 Party Up (Up in Here) fue trasladado de urgencia a un hospital en White Plains, Nueva York y se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Fuentes señalaron que el cantante estaría en estado vegetativo.

Tras estos distintas celebridades como J-Rule, Missy Elliott y LL Cool J se tomaron las redes sociales para enviarle mensajes de cariño y apoyo al cantante.

LL Cool J publicó escenas del video musical “4, 3, 2, 1” en Instagram, una canción de 1997 en la que los dos colaboraron con Cannibus y Method Man. “Hoy es 4/3/21; es justo que celebremos el talento y el genio de mi hermano @DMX en la canción 4,3,2,1”, escribió. "Te amamos X mejora rápido".

Ying Yang Twins , D-Roc y Kaine, honraron a DMX en su Instagram. "Oraciones por el Big Dog @dmx ahora está en las manos de Dios", escribieron, con una foto del rapero.

"Oraciones por DMX y su familia", publicó Missy Elliot, junto con una foto del rapero.

Prayers for DMX and his family������ pic.twitter.com/NhKIx0aAyj — Missy Elliott (@MissyElliott) April 3, 2021

������������������������������������������������������������������������������������������������Prayers up for my brother DMX... �� — Ja Rule (@jarule) April 3, 2021

Recen por mi hermano DMX, escribió Ja Rule.