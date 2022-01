¡Atención fanáticos de Marvel! Parece ser que la compañía liderada por Kevin Feige ha escuchado sus súplicas ya que aparentemente un conocido y querido actor interpretará a Reed Richards, personaje de los Cuatro Fantásticos.

Eso no es todo, porque además sería introducido en la película Doctor Strange and the Multiverso of Madness, que llegará el próximo 4 de mayo. La cinta también tendría la participación de Tom Cruise como Iron Man, el Hulk de Eric Bana, el Profesor X de la franquicia X-Men.

En la nueva producción podríamos verlo como una variante de otro Reed Richards que se unirá al grupo de superhéroes para formar los Illuminati. Sin duda que nos mostrará varias sorpresas para los fans.

¿Qué actor podría interpretar a Reed Richard de los Cuatro Fantásticos?

Hablamos de John Krasinski, el actor que protagoniza la exitosa serie de comedia The Office, que dará vida al personaje de los Cuatro Fantásticos en la secuela protagonizada por Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor y Xochitl Gomez.

Sinopsis de Doctor Strange 2

“Ahora que Iron Man y el Capitán América se han ido después de una feroz batalla en Avengers: Endgame, se espera que el ex cirujano genio y el mago más fuerte de todos, el Doctor Strange, juegue un papel activo como una figura central en los Vengadores”.

“Sin embargo, usar su magia para manipular el tiempo y el espacio a voluntad con un hechizo prohibido que se considera el más peligroso ha abierto la puerta a una misteriosa locura llamada ‘el Multiverso’. Para restaurar un mundo donde todo está cambiando, Strange busca la ayuda de su aliado Wong, el Hechicero Supremo, y la más poderosa de los Vengadores: Scarlet Witch, Wanda. Pero una terrible amenaza se cierne sobre la humanidad y el universo entero que ya no puede hacerse solo con su poder. Aún más sorprendente, la mayor amenaza del universo se parece exactamente a Doctor Strange”.