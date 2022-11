Con una éxitosa primera entrega que dejó a los suscriptores del sitio streaming con ganas de más capítulos, The White Lotus se encuentra trasmitiendo su segunda temporada que ha dejado contentos a sus fans. Pero como sabemos, en la vida, las cosas empiezan y terminan y la serie no es la excepción.

¿Cuántos capítulos quedan de la segunda temporada de The White Lotus 2?

La serie que comenzó su trasmisión el 30 de octubre ya pasó la mitad de su segunda temporada con el cuarto capítulo, el cual se estrenó el domingo pasado. Ahora, quedan por ver tan solo tres episodios más para completar esta segunda entrega de 7 capítulos llegando su final el el próximo 11 de diciembre.

Pero no se preocupen fanáticos porque hay nuevas noticias.

The White Lotus confirmó tercera temporada

Sí, es un hecho, si creían que The White Lotus terminaría con una segunda temporada pues no es así, porque se viene la tercera entrega de la serie y con un nuevo elenco.

A través de un comunicado oficial de HBO Max, se consagró el anuncio de una tercera entrega. Su vicepresidenta Francesca Orsi declaró su aprecio por el trabajo del director de la serie, Mike White. "Al reflexionar sobre el humilde origen de The White Lotus, como una producción contenida de la pandemia, es imposible no sentirse asombrado por la forma en que Mike orquestó uno de los shows más aclamados por la crítica".

Por su parte, White, se mostró contento por estar trabajando con su producción estrella "No hay lugar en el que prefiera trabajar que en HBO y no hay gente con la que prefiera asociarme que con Casey Bloys, Francesca Orsi, Nora Skinner y su increíble equipo. Me siento muy afortunado de tener esta oportunidad de nuevo y estoy emocionado de reunirme con mis increíbles y talentosos colaboradores en THE WHITE LOTUS".