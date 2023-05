The Mother, la nueva película de acción y de drama de Netflix protagonizada por Jennifer Lopez y Omari Harwick, llegó a la plataforma de entretenimiento este viernes 12 de mayo.

La ficción, que también incluye en el elenco a Gabriel García-Bernal y Joseph Fiennes, retrata la historia de una mujer que es una asesina profesional, pero que debe esconderse y vivir bajo las sombra para proteger a su hija recién nacida, de quien se ve forzada a alejarse cuando era solo un bebé, ya que es perseguida por vengativos criminales.

Sin embargo, luego de una década desde esa decisión, la madre deberá salir de su escondite en un lugar recóndito, para proteger a la menor. Para ello deberá aceptar la ayuda de William Cruise (Omari Hardwick), el agente del FBI, a quien le pidió que le informe anualmente del estado de seguridad de la menor.

Ambos se embarcan en una compleja aventura llena de acción y drama que pondrá en riesgo sus vidas.

En conversación exclusiva con Red Carpet de Redgol, el actor Omari Hardwick entregó detalles de la nueva producción y cómo será el rol que cumplirá su personaje para lograr que madre e hija estén a salvo.

"Vemos a la relación ir de un lado al otro, él sí se cuestiona algunas cosas, hasta dónde llegará, pero hay un momento decisivo en la historia, en la trama, para Cruise, que es un agente del FBI, muy decidido y muy preciso".

Asimismo, añade que Cruise hará todo lo posible por mantenerlas a salvo y evitar que sus enemigos lleguen a ellas. "Él está totalmente comprometido. Iré a todos los niveles de lo que se necesite para protegerla, es una promesa que él hace y lo que hace la película muy interesante, porque veremos si él puede mantener esa promesa".

Hardwick señaló que la unión entre ambos personajes, que se encuentran en distintos lados de la ley es muy interesante y entrega un elemento especial a la película. "Eso es lo que hace la película interesante, tienes a los malos, a los buenos, la luz, la oscuridad, pero a veces, ambos se convierten en uno, se integran. La relación entre la madre y Cruise pasa a ser una".

La unión de la ley y el crimen

Hardwick señaló que uno de los elementos más importantes de la cinta es la fuerza de madre del personaje de Jennifer, quien no medirá consecuencias con tal de proteger a su hija, pero además la conexión que tiene con hechos de la sociedad actual.

La relación entre "La Madre" y "Cruise", es compleja, sobre todo porque están en lados opuestos de la Ley, ella es asesina, él es agente. "Hay un poco de secretividad en torno a ello, esta energía entre la criminalidad y las fuerzas de la ley. Recuerdo estar en la universidad, esta es una historia que quiero compartir, en una clase de sociología, recuerdo que la clase era enseñada por una pareja, pero recuerdo el momento en que decidí convertirme en actor".

"Yo era deportista, tenía una beca deportiva, no soccer, pero futbol americano, ella dijo, utilizando un ejemplo del fútbol, sobre la defensa y el ataque, como uno no puede existir sin el otro, están conectados, y ella fue tan lejos que dijo 'incluso lo podemos usar en el crimen por ejemplo. Las fuerzas de la ley no pueden poner comida en su mesa si no tenemos criminales'.

Igualmente se refirió a los problemas sociales en Estados Unidos, sobre todo el racismo sistemático hacia los afroamericanos y como esa experiencia en su vida la plasmó en su personaje.

"Como un hombre afroamericano, que ha sido perseguido y seguido por la ley, más seguido que mis compañeros con los que crecí que no lucen como yo. Y abuelos y abuelas que te recuerdan las cosas que no puedes decir, a diferencia de tus amigos, que no lucen como tú, que si las pueden decir".

"Mi perspectiva en la vida se sumó al personaje de Cruise, el estar en este lado de la ley, pero entendiendo que tiene que haber una relación. En el caso de mi personaje, su trabajo es proteger a esta mujer y a su hija, entonces creo que no tiene prejuicios, cuando él se da cuenta que ella está escapando y está siendo perseguida, nos ponemos en un modo de investigador par trata de encontrar que es lo que ella ha hecho mal y que es lo que la persiguen han hecho mal".

Ese es uno de los elementos más importantes de la película, al igual que la fuerza de la madre al proteger sin medir las consecuencias a su hija.

"La cualidad de mamá oso, de Jennifer, que es una madre, puede entregar a su personaje. Todos pueden empatizar con una madre intentando proteger a una madre y lo ves incluso en la vida real, en donde madres alrededor del mundo protestan porque a una madre le pasó algo.

"Entonces, es muy especial, creo que así lo definiría, la cualidad de mamá oso y tú no te metes con el cachorro de una madre", expresó.

Revisa la entrevista completa a continuación