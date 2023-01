Buenas y malas noticias para los fans de Outlander, la serie de época fue renovada para una octava temporada, antes del estreno de su séptima entrega, pero tristemente, será la última de la serie de Starz protagonizada por Sam Heughan y Caitriona Balfe.

La serie culminará su exitoso trayecto con una entrega final de 8 episodios que aún no tiene fecha de estreno. Pero eso no es todo, Starz reveló que la precuela, basado en los padres de Jamie, tiene luz verde y comenzará su producción.

Outlander: Blood of My Blood será protagonizada por los padres del protagonista, Ellen MacKenzie and Brian Fraser. El showrunner de la serie original, Matthew B. Roberts, tendrá el mismo papel en el spin-off.

Sobre la nueva producción, Roberts señaló en un comunicado que la serie "es, en el fondo, una historia de amor. Explorará hasta dónde llegará una persona para encontrar el amor en una época en la que el amor se considera un lujo y cuando los matrimonios se hacen estratégicamente, a menudo con fines políticos o financieros”.

Séptima temporada de Outlander

El recién estrenado avance del nuevo ciclo de la serie, mostró una pequeña profecía que se remonta a antiguas temporadas en donde Roger y Brianna se enteraron del aviso de un periódico colonial sobre la muerte de sus padres en un incendio en su casa de Carolina del Norte, lo que a al parecer ocurrirá en la nueva entrega, en donde se ve a Claire y otros residentes recogiendo agua para evitar que las llamas se expandan.

Revisa el tráiler a continuación

¿Cuándo se estrena la séptima temporada?

El adelanto reveló que la nueva temporada llegará a la pantalla durante el verano de Estados Unidos del 2023, es decir, que su llegada se producirá entre los meses de julio y agosto en Latinoamérica.

¿Quiénes regresan?

Starz reveló los personajes que aparecerán nuevamente en los próximos episodios. Graham McTavish (Dougal MacKenzie), Nell Hudson (Laoghaire Fraser), Steven Cree (Ian Murray), Lotte Verbeek (Geillis Duncan), Andrew Whipp (Brian Fraser) y Layla Burns (Joan MacKimmmie) regresarán a la historia.