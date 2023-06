El pasado 18 de junio se estrenó la séptima temporada de Outlander la cuál estará marcada por la complicada vida de Jamie y Claire, quienes nuevamente deberán luchar contra sus enemigos y quienes desean destruirlos.

La querida pareja deberá pasar diversos obstáculos la sinopsis señala “Jamie, Claire y su familia están atrapados en los violentos dolores de parto de una nación emergente mientras los ejércitos marchan a la guerra y las instituciones británicas se desmoronan ante la rebelión armada”.

Además el hogar de los Fraser está sufriendo distintos cambios al igual que sus habitantes “Para proteger lo que han construido, los Fraser tienen que sortear los peligros de la Guerra Revolucionaria. Aprenden que a veces para defender lo que amas hay que dejarlo atrás” se revela en la plataforma de streaming, a todo esto deberán luchar por la independencia y enfrentar decisiones que podrían ser un potencial para destrozar la familia.

¿Cuándo se estrena el nuevo capítulo de Outlander?

Este viernes 23 de junio se estrena el segundo capítulo de Outlander. Siguiendo en la misma línea de la temporada 6 Jamie (Sam Heughan) y el joven Ian (John Bell) buscan rescatar a Claire (Caitriona Balfe) antes de que sea juzgada y condenada injustamente por el asesinato de Malva Christie. Sin embargo, su misión se complica a raíz del comienzo de una tormenta geopolítica: la llegada de la Revolución de los Estados Unidos.

¿Dónde ver la temporada 7 de Outlander?

Los nuevos capítulos de la temporada 7 y las temporadas anteriores podrás disfrutarlas en la plataforma de Star+. Al parecer siguen tensos los capítulos ya que abarca el resto de sexto libro de la autora Diana Gabaldon “A Breath of Snow and Ashes”, antes de adaptar los libros 7 y 8, “An Echo in the Bone” y “Written in My Own Heart’s Blood” para su segunda parte.