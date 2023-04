La secuela de Godzilla vs Kong mostró su primer teaser tráiler y nos reveló la fecha de estreno de la película.

¡Se acerca la gran batalla! Godzilla x Kong: The New Empire revela su fecha de estreno

En 2021 se estrenó en cines Godzilla vs Kong, la película dirigida por Adam Wingard nos mostró a los dos temidos monstruos en una gran batalla, con una gran acogida en cines una secuela fue anunciada.

Formando parte de monsterverso, Godzilla vs Kong fue la cuarta entrega de la saga conformada por Godzilla (2014), Kong (2017) y Godzilla 2 (2019), saga a la que ahora se sumará una quinta entrega.

Hay fecha de estreno

Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures informaron que la secuela de Godzilla vs Kong ya tiene fecha de estreno y reveló su primer teasermás el nuevo nombre.

La quinta entrega del monsterverso tendrá por nombre “Godzilla vs Kong: The New Empire”, nuevamente a Adam Wingard asumirá como director y la película profundizará la historia de los dos temidos monstruos así como sus orígenes y los misterios de la Isla Calavera, en un mundo salvaje y prehistórico.

Warner Bros. Pictures informó que la película se estrenará el 15 de marzo de 2024 en cines y en su reparto contará con la participación de Dan Stevens, Brian Tyree Henry, Rebecca Hall, Rachel House, Alex Ferns, Fala Chen y Kaylee Hottle.

En el pequeño teaser podemos ver a un monstruo desconocido y las calaveras de King Kong y Godzilla, puedes revisarlo a continuación:

Esta es su sinopsis oficial

Así como fue revelado el teaser, junto con la fecha de estreno de la película se nos dió a conocer la sinopsis oficial de la película que se estrenará en marzo de 2024, puedes revisarla a continuación:

"Sigue una nueva aventura enfrentando al todopoderoso Kong y al temible Godzilla contra una colosal amenaza no descubierta escondida dentro de nuestro mundo, desafiando su propia existencia y la nuestra".