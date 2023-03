Muchas y muchos estamos ansiosos por ver el estreno de John Wick 4 , la cual llegará muy pronto a la pantalla grande. Sin embargo, lo que no esperábamos, es el repentino fallecimiento de Lance Reddick, quien se encontraba promocionando la nueva cinta de la franquicia, y también participó en la cinta spin-off Ballerina, protagonizada por Ana de Armas. Conoce qué sucedió a continuación.

Fallece actor Lance Reddick a los 60 años

Actualmente la noticia se encuentra en desarrollo. Lo que sí podemos informar, es que el intérprete fue encontrado sin vida este viernes 17 de marzo en su domicilio ubicado en Studio City en California, alrededor de las 9:30 AM hora local.

La causa de muerte aun se desconoce. Esperamos tener más detalles pronto.

Una lamentable noticia para su familia y el equipo de producción del film, ya que a tan solo días de estrenar, se enteran del fallecimiento de un compañero de trabajo que participó activamente en toda la franquicia de John Wick, representando al personaje de Charon, uno de los integrantes del Hotel Continental.

¿Qué otras películas o series participó el actor Lance Reddick?

Es conocido por sus papeles en "The Wire", donde dio vida al oficial del departamento de policía de Baltimore, Cedrick Daniels. Su personaje se mantuvo por cinco temporadas.

Y eso no es todo, porque el reconocido artista tuvo papeles importantes en populares series de televisión como “Fringe”, “Bosch”, “Oz” y “Lost”. Así mismo, su éxito en televisión lo llevó a interpretar grandes personajes del séptimo arte como “Angel Has Fallen”, “Percy Jackson”, “Godzilla Vs. Kong”; y en plataformas digitales estuvo en la serie “Resident Evil” del sitio Netflix con su personaje Albert Wesker.

Lamentamos la situación y esperamos tener más novedades al respecto.