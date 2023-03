Las secuelas están de moda y las sagas no paran en el cine, pero una que ha cosechado un tremendo e inesperado éxito es nada más y nada menos que John Wick. La ficción protagonizada por Keanu Reeves (Matrix, Constantine) simplemente la rompió tras la primera película y ahora llega con la cuarta parte a los cines de la mano de BF Distribution.

La producción, que comenzó con actores secundarios como Ian McShane (Piratas del Caribe), Alfie Allen (Games of Thrones) y Willem Dafoe (Spiderman); hoy tiene un nutrido elenco de villanos y aliados de John Wick.

La cuarta entrega presentará a los personajes de Bill Skarsgård, Donnie Yen, Scott Adkins y Hiroyuki Sanada; además de los regreso de Halle Berry y Laurence Fishburne. Por si fuera poco, un chileno debuta en la saga. Marko Zaror, reconocido artista marcial y actor, será uno de los antagonistas de John Wick 4.

¿Cuándo se estrena John Wick 4?

La cuarta película de la saga llega a los cines este jueves 23 de marzo gracias a BF Distribution, aunque ya puedes comprar tu entrada en la preventa disponible en Cine Hoyts y Cinemark.

¿Y dónde puedo ver las cintas anteriores?

En caso de que no hayas visto todas las películas de John Wick, podrás verlas por streaming y así llegar con toda la información y no te comas spoilers en caso de ir a ver la cuarta parte al cine.

John Wick, la primera película, puedes verla en Prime Video

John Wick 2 está disponible en Netflix , Star Plus y también en Prime Video

, y también en John Wick 3 está disponible solo en Star Plus.

¿De qué se trata John Wick 4?

¡Atención! A continuación puede haber spoilers de las películas anteriores de John Wick. Si no las has visto o no quieres enterarte, no sigas leyendo.

La última película terminó con John herido tras ser traicionado por Winston (Ian McShane), y con hambre de venganza junto a Bowery King (Laurence Fishburne) que lo salvó de la muerte.

Por lo mismo es que la venganza, pero también la libertad tras una hilera de asesinos que persiguen a Wick desde que decidió tomar represalias luego de que mataran a su perrito.

Revisa el trailer de John Wick 4: