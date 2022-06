Obi-Wan Kenobi, la actual serie de Star Wars que se encuentra disponible en Disney Plus con los primeros cuatro capítulos, ha logrado cautivar a los fanáticos de la popular saga y por lo mismo, muchos se preguntan qué día llega un nuevo episodio.

Es que el regreso, después de una década, de Ewan McGregor como el legendario maestro Jedi y Hayden Christensen como el Sith Lord Darth Vader ha sido uno de los puntos más fuertes de la producción.

La producción sigue a Obi-Wan Kenobi, 10 años después de los eventos ocurridos en Star Wars: La venganza de los Sith, donde los Jedi están escondidos del Imperio liderado por Darth Vader.

Obi-Wan se enfrenta a uno de sus peores momentos luego de la caída y corrupción de su amigo y aprendiz de Jedi, Anakin Skywalker, quien se convirtió al lado oscuro y ganó mucho poder.

¿Qué día y a qué hora se estrena el capítulo 5 de Obi-Wan Kenobi?

El quinto capítulo de Obi-Wan Kenobi se estrenará estemiércoles 15 de junio a través del servicio de streaming Disney+ en el siguiente horario para Latinoamérica:

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 2:00 AM

México, Colombia, Perú y Ecuador: 3:00 AM

Chile, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 4:00 AM

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 5:00 AM