"Socios de la Parrilla" es el nuevo proyecto de Pancho Saavedra en las pantallas de Canal 13, en donde el popular programa de las redes sociales podrá verse por primera vez en televisión abierta, con nuevos invitados cada semana que conversaran sobre distintos temas sobre su vida y trayectoria.

En conversación con 13.cl, el conductor de Lugares que Hablan señaló sobre el nuevo espacio que “esta es una tecla muy distinta, aunque el público igual me conocía por algunas cositas que he hecho antes en materia de conversación. La gente se acordará que estuve algunas veces reemplazando a Fran García-Huidobro o a Martín Cárcamo, pero, claro, siempre fue de reemplazante”.

“Ahora llego con Jorge y Pedro a conducir este programa, y ha sido muy bueno porque uno no siente que está en la tele. Cuando trabajas con amigos y con un grupo de personas con quienes lo pasas bien, se te olvida que están las cámaras”, agregó.

“Yo creo que la gente ya sabe que uno es bueno para el leseo y que uno puede decir otro tipo de palabras en un contexto de diversión… y eso está perfecto”, expresó.

Asimismo, el comunicador se refirió a la transición que hace el programa originado de las RR.SS a la televisión. “Este es un programa divertido, de un grupo de amigotes pasándolo bien”.

“Es verano, es noche, es 2022, y hay que reír, hay que juntarse en un quincho. Esto es invitar a un grupo de amigotes a pasarlo bien a tu casa, y lo hemos sentido así, por eso nos resulta tan natural hacerlo, por eso nos divertimos y nos reímos como si estuviéramos en el living de nuestras casas”, puntualizó.

¿Quiénes conducen Socios de la Parrilla?

Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot también estarán presentes en el espacio de conversación. Acerca de esto, Saavedra comentó lo que destaca de cada uno de sus compañeros: “de Jorge (Zabaleta) destaco que es un contador de cuentos innato y es un papá, es como nuestro papá. En cambio, Pedro es como el tío bueno para el chuleteo que siempre sale con un chiste que a todos nos deja peinados para atrás y que se toma un copete de más y dice ‘¿para qué me invitan si saben cómo me pongo?’. Yo, en tanto, intento ser el moderador, pero, ante todo, lo paso bien y me río de lo que ellos dicen”.