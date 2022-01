Shingeki no Kyojin | ¿Cuándo se estrena la segunda parte de la cuarta temporada de Attack on Titan?

Los episodios finales de Attack on Titan (en japonés: Shingeki no Kyojin) está a punto de llegar a la pantalla con la segunda parte de su cuarta temporada y ya se anunció la fecha en que volverá con los nuevos capítulos.

La exitosa serie de anime basada en la popular serie de manga de Hajime Isayama culminará sus transmisiones el 2022. El programa se estrenó el 2013 y ya cuenta con tres ciclos emitidos. Por lo que la cuarta temporada de la ficción es una de las más esperadas por los seguidores ya que pondrá fin a las aventuras de Eren Yaeger, Mikasa Ackerman y Armin Arlert por el momento.

La cuarta temporada de Shingeki no Kyojin cambia el curso de la historia al saltar en el tiempo tres años, por lo que veremos lo que sucede después de que Eren se entera de la verdad sobre su hogar de Paradis en el sótano de su familia. La primera parte comienza con Reiner y los guerreros de Marley al otro lado de la guerra.

El tráiler de la segunda mitad de la temporada final comienza después de los eventos del episodio 16, "Above and Below", con Eren enfrentándose a Reiner en forma de Titán dentro de las paredes de Shingashina. El avance igualmente entrega pequeños vistazos de Mikasa, Armin, Gabi y el Cuerpo de Inspección, además de Annie, quien sigue encarcelada. Asimismo, muestra a Eren pensando en usar el evento apocalíptico Rumblings para destruir a sus enemigos, con tomas del misterioso Ymir Fritz en los Senderos.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de Shingeki no Kyojin?

La segunda parte de la cuarta temporada se estrena el 9 de enero y puede verse online a través de Crunchyroll. Revisa el tráiler a continuación.