Obi Wan Kenobi | ¿Cuándo se estrena la serie de Disney Plus?

Obi-Wan Kenobi es una de las series más esperadas del 2022 en el streaming debido al regreso de Ewan McGregor como el maestro Jedi Kenobi y de Hayden Christensen como el malvado Lord Sith Darth Vader.

La nueva historia de la Guerra de las Galaxias seguirá a Obi-Wan Kenobi en uno de los momentos más complejos de su vida. Anakin Skywalker, su amigo y aprendiz de Jedi se convirtió al lado oscuro y transformado en el villano.

Se trata de una producción de eventos especiales ambientada 10 años después del Episodio III, entre Revenge of the Sith y A New Hope.

Indira Varma, Rupert Friend, Moses Ingram, Sung Kang, Simone Kessell, Maya Erskine y O'Shea Jackson Jr completan el resto del gran elenco de la serie.

¿Cuándo sale Obi-Wan Kenobi en Disney+?

Obi-Wan Kenobi, que tendrá un total de seis capítulos, estrenará dos de ellos el próximo viernes 27 de mayo de 2022 a través de la plataforma de streaming Disney Plus. Luego debutará uno semanal.