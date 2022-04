Obi Wan Kenobi, la esperada serie de Disney Plus derivada de la saga de Star Wars, es sin duda una de las producciones más esperadas del 2022, debido principalmente al regreso de varios protagonistas de las icónicas cintas de George Lucas.

La ficción que hará su debut el viernes 27 del mismo mes, seguirá al Jedi Obi Wan, interpretado por nada más y nada menos que el actor Ewan McGregor, tras enfrentar uno de los momentos más difíciles: la caída y la corrupción de su mejor amigo y aprendiz de Jedi, Anakin Skywalker, quien se cambió hacia la oscuridad, transformándose en el malvado Lord Sith Darth Vader.

McGregor no será el único personaje del universo de Star Wars que regresará a la trama, también lo hará Hayden Christensen, quién recientemente dio a conocer cómo se preparó para su gloriosa vuelta.

¿Cómo se preparó Hayden Christensen para Obi-Wan Kenobi?

Parece que no solo los fans han vuelvo a ver las producciones relacionadas al mundo de Star Wars. Pese a que fue parte de Attack of The Clones y Revenge of the Sith, Christensen reveló que decidió ver The Clone Wars y Rebels en preparación para su regreso como Darth Vader en Obi-Wan Kenobi.

"Regresé y volví a ver todas las películas", manifestó el actor. "Y también me metí en los programas animados, The Clone Wars y Rebels ". "Fue interesante. Hicieron mucho con estos personajes en esos programas. Y exploraron más la relación. Había cosas interesantes sobre las que aprender. Fue muy divertido volver y volver a sumergirse en este mundo que sigue creciendo. y volverse cada vez más vasto", agregó.

Esta no será la única vez que veremos al personaje, ya que también está confirmada su aparición en la próxima serie Ahsoka de Disney+, que estará enfocada en un personaje que originalmente fue creado para The Clone Wars.