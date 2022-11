Una de las producciones más queridas por la plataforma es Élite y ahora vuelve con una sexta entrega. La serie que ha marcado la pauta en el sitio streaming regresa con nuevos personajes, amores, es la propuesta que está a punto de estrenarse.

¿Cuándo se estrena Élite 6 en Netflix?

La producción se estrena el viernes 18 de noviembre de 2022.

Si aún no tienes cuenta de Netflix, puedes pinchar aquí y saber como suscribirte.

¿Cuáles son los nuevos personajes de Élite 6?

Rostros nuevos se presentarán en esta sexta temporada que promete ser un comienzo para la serie. El más nombrado es Carmen Arrufat, joven actriz que dió a conocerse en producciones como 'La inocencia', cinta que la llevó al reconocimiento actoral. Así mismo, la serie contará con la presencia de Álvaro de Juana ('Amar es para siempre'), también a Bokesa ('Centro médico'), Alex Pastrana ('Bienvenidos a Edén') y Ander Puig ('Los espabilados').

Puig será un elemento distinto y que marcará nuevos margenes ya que será el primer interprete como persona trans que participe en un personaje importante en la serie de Netflix.

También habrá un regreso inesperado, se trata de Omar Ayuso, y una sorpresa para todos los públicos: Maribel Verdú estará entre las recién llegadas.

Ander Puig el actor trans de Élite 6

Existen pocos datos sobre el nuevo actor trans de Élite, Ander Puig. Hasta el momento se sabe que es originario de Barcelona y nació en 2001. El interprete ha sido parte del elenco de la serie española Los espabilados. Además, en octubre de 2021 comenzó las grabaciones Ser o no ser, serie de RTVE para su plataforma juvenil Playz, de la cual es personaje principal.

¿Cuál es el trailer oficial de Élite 6?

Si aún no sabes ninguna novedad de la serie o no has visto el traíler, te lo mostramos a continuación.