¡Atención fanáticos de Coldplay!

Si te perdiste los conciertos que realizaron en Chile, los días 20, 21, 23 y 24 de septiembre.

No desesperes, ya que en los cines del país tendremos disponible el filme Coldplay Live from Buenos Aires, la cinta también estará disponible en 70 países.

Por otro lado, la película se transmitirá en un único horario a las 21:00 horas y el valor de las entradas dependerá del cine.

Disfruta en tu cine más cercano del imponente espectáculo de la gira mundial Music Of The Spheres de Coldplay que está batiendo todos los récords.

Una transmisión en directo para todo el mundo del concierto de la banda en el estadio River Plate de Buenos Aires, donde ya se agotaron todas las entradas.

El espectáculo ha recibido críticas muy favorables por parte de sus seguidores y de la crítica mundial. The Guardian lo calificó como «genuinamente impresionante», el New York Post lo describió como «una noche memorable» y el Glasgow Evening Times lo anunció como «el espectáculo por excelencia en el mundo». Podrás celebrar la actuación de Coldplay en vivo desde la pantalla grande, emitida en directo desde Argentina.

Vive los éxitos clásicos de la banda desde sus comienzos, como Yellow, The Scientist, Fix You, Viva La Vida, A Sky Full Of Stars y My Universe, en un estadio desbordante de luces, rayos láser, fuegos artificiales y pulseras luminosas, que se combinan para hacer de los conciertos de Coldplay una experiencia llena de alegría y de vida. Este espectáculo cinematográfico está maravillosamente dirigido por el aclamado director Paul Dugdale, ganador de un BAFTA y nominado a un Grammy.

¿Cuándo se estrena Coldplay Live from Buenos Aires?

Las funciones estarán disponibles el 28 y 29 de octubre