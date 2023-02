Si no sabías nada de esta noticia, pues te contamos todos los detalles en la siguiente nota.

¿Cuándo se estrena? Will Smith y Martin Lawrence confirman Bad Boys 4

Nuevas noticias llegaron a las redes sociales, esta vez se trató de Bad Boys. Durante esta semana, el reconocido actor Will Smith confirmó de manera oficial el estreno de la cuarta entrega de Bad Boys. Descubre cuándo se estrena en el siguiente título

¿Cuándo se estrena Bad Boys 4?

No existe fecha oficial de confirmación. Hasta el momendo no existen mayores detalles sobre la la producción de la futura cinta. El anuncio de que Bad Boys 4 sigue adelante simplemente confirma que sus ambos protagonistas principales seguirán ligados a la franquicia, aunque no se conoce aún el título oficial ni el director a cargo del proyecto cinematográfico.

¿Cuál fue la publicación de Will Smith?

En su cuenta de Instagram, el actor Will Smith publicó un video donde aparece junto a Lawrence donde se hace referencia a la próxima llegada de Bad Boys 4. El registro está en compañía de la descripción “¡Ya es hora!”.

¿Cuál es la sinopsis de Bad Boys ?

La sinopsis es la siguiente:

Los agentes Marcus Burnett y Mike Lowrey se han convertido en los dinosaurios del departamento de narcóticos. El primero –que no termina de aceptar que necesita gafas–, acaba de ser abuelo, por lo que ya piensa en la jubilación para pasar más tiempo con los suyos. El segundo ya se tiñe las canas, y será objeto de un atentado, orquestado a modo de venganza por la esposa de un traficante que en el pasado Mike ayudó a meter entre rejas, recién escapada de la cárcel, y su hijo. Les ayudará a dar con los malos la división AMMO, formada por Rita, Rafe, Kelly y Dorn, que utilizan nuevas tecnologías, como cámaras ocultas o drones.