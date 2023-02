Pareciera que la serie siempre termina sorprendiendo a sus seguidores. A pesar de que la tercera temporada recibió comentarios de que se quiso alargar la historia, por lo visto, la cuarta entrega de la producción de You ha sorprendido a las y los suscriptores de la plataforma streaming de Netflix. Es por eso que te informamos cuándo será el estreno de su segunda parte.

¿Cuándo se estrena la segunda parte de You 4?

Queridos fanáticos y fanáticos, debemos informar que queda exactamente un mes para el estreno de la segunda parte de You 4, es decir, el 9 de marzo.

¿Cuál es la sinopsis de la segunda parte de You 4?

(Contiene spoilers)

La verdad es que no se ha entregado una sinopsis oficial de la segunda parte de You 4. La verdad es que no se ha entregado una sinopsis oficial de la segunda parte de You 4. No obstante, podemos afirmarnos de los hechos que sucedieron en el último episodio de la primera parte. Lo más probable es que Rhys, el asesino que mata a ricos, seguirá extorsionando a Joe y eso imposibilitará que este lo descubra. Por tanto, será curioso ver cómo sufre al saber que un criminal se postula como alcalde de Londres. Por otro parte, es posible que se dé a conocer más sobre la conexión que existe entre ambos. Por primera vez en toda la serie, hemos visto a un Joe más humano, pero no debemos olvidar que es un asesino en serie y su instinto puede reactivarse en cualquier instante de su vida.

¿Cuántos capítulos tiene la primera parte de You 4?

Son 5 episodios que se encuentran ya disponibles en la plataforma streaming, como también la segunda parte que contendrá la misma cantidad de capítulos.