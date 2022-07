The Gray Man, es la nueva superproducción que Netflix lanzará durante los próximos días y que pretende sorprender gratamente a los suscriptores debido a su trama y a su elenco cargado de estrellas.

Esta mega apuesta se llevará a cabo en medio de una gran crisis que está viviendo el streaming, luego de darse a conocer que ha perdido 970.000 de usuarios durante el segundo trimestre de este año.

La película dirigida por los hermanos Russo está basada en la novela The Grey Man de Mark Greaney, que cuenta la historia de un ex agente de la CIA conocido como Sierra Six, que es perseguido en todo el mundo por Lloyd Hansen, un ex compañero de la CIA.

El Hombre Gris fue alguna vez un mercader altamente calificado por la Agencia, pero ahora las cosas han cambiado y él es el objetivo.

The Gray Man | Reparto

El elenco está conformado por Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Jessica Henwick, Wagner Moura, Dhanush, Billy Bob Thornton, Alfre Woodard, Regé-Jean Page, Julia Butters, Eme Ikwuakor y Scott Haze.

The Gray Man | ¿Cuándo se estrena en Netflix?

The Gray Man debutará este viernes 22 de julio a través de Netflix en los siguientes horarios:

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 01:00 AM

México, Colombia, Perú, Panama y Ecuador: 02:00 AM

Chile, Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 03:00 AM

Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 04:00 AM