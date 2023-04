Con nuevo logo y nueva cartelera la compañía Warner Bros. Discovery anunció que la plataforma HBO Max a contar de mayo en Estados Unidos contará con un nuevo formato de streaming y pasará a llamarse “MAX”.

El nuevo formato contará con tres planes diferentes, los primeros dos se ajustarán a los precios establecidos por HBO Max, por lo que los usuarios no verán cambios en sus respectivos pagos, sin embargo, crearán un tercer plan llamado “Max Ultimate” que contará con hasta cuatro transmisiones simultáneas e incluirá contenido en formato 4K como “Game of Thrones”, “The Last of Us”, “Harry Potter”, “The Lord of the Rings”, “The Dark Knight”, sumando todas las cintas de Warner Bros estrenadas durante este año. Conoce a continuación cuándo llegará MAX a Chile.

¿Cuándo llegará MAX a Latinoamérica?

El nuevo servicio de streaming llegará a Latinoamérica durante la primavera por lo que se espera que en el mes de septiembre se realice el cambio.

¿Cuáles son los proyectos de MAX?

Este cambio no es solo de imagen, sino que también la compañía sumará nuevas producciones que incluyen una serie de Harry Potter que tendrá 7 temporadas una por cada libro de J.K Rowling. Además confirmaron la precuela de Game of Thrones una de las series más exitosas de la plataforma de streaming, este proyecto se titula “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight”.

Otro anunció importante que entregaron fue el nuevo spin off de The Big Bang Theory, a estos se le suman los proyectos que no son originales de Max como Fixer Upper: The Hotel, Survive the Raft, Peter & the Wolf, Rick and Morty: The Anime, Lost Women of Highway 20 y Tiny Toons Looniversity.