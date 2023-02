El actor chileno Pedro Pascal se ha convertido en uno de las celebridades chilenas más conocidas en Estados Unidos luego de participar en importantes series de televisión y películas, y ahora está pasando por uno de sus mejores momentos de su carrera con su papel protagónico en The Last of Us y la por la próxima temporada de The Mandalorian.

¿Cuándo estará Pedro Pascal en Saturday Night Live?

El actor ha sido invitado a ser anfitrión del famoso programa estadounidense, Saturday Night Live el cuál será estrenado este sábado 4 de febrero y contará con la participación musical de Coldplay.

En la cuenta oficial de Twitter del programa, compartieron un divertido video dónde sale Pedro Pascal en el cuál parte diciendo "El pequeño Pedro Pascal de Santiago, Chile siendo anfitrión de 'Saturday Night Live'...salvaje”. Luego aparece la actriz Sarah Squirm que le dice “Qué estás haciendo, psicópata” quien aparece junto a la comediante Molly Kearney en defensa de un "infectado" que está a punto de ser golpeado por Pascal, identificado como "el nuevo integrante del elenco". "Este lugar es loco...me gusta", dice el actor chileno de 47 años al final del vídeo.

Ve a continuación el video completo:

¿En qué películas ha actuado Pedro Pascal?

Revisa a continuación el listado de películas en las que a participado el chileno: