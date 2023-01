La revista española ¡Hola! toreó a los chilenos al intentar apropiarse del actor Pedro Pascal y salieron trasquilados, por una agresiva campaña en rechazo a la publicación. Ahora hasta el padre del actor salió a aclarar el origen definitivo de su propio y famoso hijo.

¿Qué pasó con Pedro Pascal y la revista ¡Hola!?

Resulta que el martes pasado el periodista Adrián López intentó pasarse de listo, al aprovecharse del buen momento que está pasando el intérprete chileno gracias al estreno de The Last of Us en HBO Max, y publicó un artículo que tituló como "Pedro Pascal, el actor con raíces españolas que triunfa con The Last of Us".

En su interior, el artículo plantea que "Pedro nació en Santiago de Chile pero tiene raíces españolas. De madre psicóloga y padre médico, el actor es nieto de un matrimonio español: su abuela nació en Mallorca y su abuelo en el País Vasco".

Pero también advierte que "tras luchar contra la dictadura militar de Augusto Pinochet en su país natal, la familia del intérprete obtuvo asilo político en Dinamarca, donde vivieron un tiempo, pero después se trasladaron a Estados Unidos. Así, Pascal se crió en San Antonio (Texas) y en Orange County (California), aunque actualmente vive en Nueva York".

La apropiación del actor causó la indignación de los chilenos en redes sociales, por lo que reaccionaron condenando el artículo firmemente, y recalcando el origen chileno del popular artista hollywoodense. Algunos incluso hablaron de una nueva "forma de colonialismo".

¿Qué dijo el papá de Pedro Pascal sobre la publicación?

Y quién más podía zanjar definitivamente la polémica que el mismísimo padre del actor. José Balmaceda explicó la conexión con el territorio ibérico resaltada por el medio del otro lado del Atlántico.

"Mi mamá, la abuela de Pedro, nació en Mallorca. Los otros hermanos de ella nacieron en Chile, pero sus papás se pegaron un viaje y tuvieron a Juanita en Mallorca", especificó Balmaceda a LUN.

Además, estableció que "cuatro bisabuelos de Pedro eran españoles".

Por otro lado, José recalcó que a pesar de que Pedro ha pasado gran parte de su vida en Estados Unidos, es "un chileno de tomo y lomo".

"A él se le cae el vocabulario chileno cuando habla, sus dichos son chilenos, es un orgulloso chileno", postuló el médico.

Balmaceda sostiene que Pascal siempre está preocupado por Chile y que "es increíble cómo él se mantiene informado de lo qué pasa en el país. En ese sentido, sus opiniones políticas, sean correctas o no, son informadas".

En la nota graciosa: una usuaria le quiso recordar a ¡Hola! una de las declaraciones que reafirmaría todo el amor que Pedro Pascal le tiene a Chile en apenas 12 segundos: