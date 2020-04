¿Cuándo es el estreno de "El Último Baile", el nuevo documental de Michael Jordan, en Netflix?

Época sin deportes en el mundo y los servicios de streaming han venido a la ayuda de los fanáticos de este, que tendrán en los próximos días un estreno de gran impacto: The Last Dance (El Último Baile).

El minidocumental y que estará en Netflix, viene a recordar la última temporada del éxitoso equipo de los Chicago Bulls y tendrá en exclusiva el testimonio de la gran figura de ese equipo y el considerado mejor basquetbolista de la historia, Michael Jordan.

La producción tendrá imágenes exclusivas de los Bulls. Foto: (Getty).

El "23" contará inéditos detalles de ese equipo y su vida, hechos que en más de una ocasión emocionarán al exdeportista y a los espectadores, en una producción que tendrá cientos de imágenes del recuerdo y con algunas que nunca han visto la luz.

El documental traerá a varias estrellas del deporte e incluso figuras de la política en varias entrevistas que ya dan que hablar en el mundo del baloncesto, específicamente en Estados Unidos.

El nivel de producción y periodístico tiene muy expectante a los medios internacionales por el contenido de la miniserie, en que se ha entrevistado a Michael Jordan, Barack Obama y se presume que al fallecido Kobe Bryant.

Día: ¿Cuándo es el estreno del documental de Michael Jordan "The Last Dance", en Netflix?

El estreno mundial del documental El Último Baile será este lunes 20 de abril en Netflix.

¿Cómo acceder a Netflix?

Netflix es el único servicio que tiene disponible The Last Dance, y puedes obtenerlo ingresando a Netflix, donde puedes crearte una cuenta en caso de que no la tengas, agregando tu correo y tu medio de pago.

Pensaba un tweet divertido pero decidí solo compartirles los estrenos de abril. �� pic.twitter.com/3bD7ZoPnGR — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) March 27, 2020