¡Atención Fanáticos! Volverá Demi Lovato a Chile con la gira de su nuevo disco Dancing with the devil... the art of starting over.

Holy Fvck será el octavo álbum de estudio de Demi Lovato. Está programado para lanzarse el 19 de agosto de 2022, a través de Island Records. El sencillo principal «Skin of My Teeth» fue lanzado el 10 de junio.

La productora DG Medios confirmó el regreso de Demi Lovato a Chile y los precios de los boletos van desde $30.000 (silla de ruedas y galería) hasta $126.000 (diamante, sin incluir descuentos ni cargos por servicio).

Las entradas se pueden adquirir en preventa para clientes Entel o con tarjeta Scotia desde el 13 de junio a través de Puntoticket. 15 de junio a las 11.01 horas empieza la venta general.

¿Cuándo es el concierto de Demi Lovato en Chile?

La ex chica Disney Demi Lovato se presentará el martes 13 de septiembre en el Movistar Arena, como parte del Holy Fvck Tour.