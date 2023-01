Cuando se anunciaron los artistas y bandas invitadas para el Festival de Viña en su edición 2023, todos quedaron con sorprendidos, y su venta de entradas recibió los efectos. Nombres de reconocimiento nacional e internacional se tomaron los titulares en la cobertura del certamen viñamarino logrando grandes expectativas en esta nueva versión. Si aún no compras tu boleto o no sabes los precios de entradas, no te preocupes, te informamos todos los detalles a continuación.

¿Cuáles son los precios de las entradas para Viña del Mar 2023?

Para comprar los boletos debes dirigirte a la plataforma Punto ticket.

A continuación, damos a conocer los precios de entradas.

Los precios de las entradas son diversos. Por un lado, la entrada más económica tiene un valor de $39.675 para Galería, Silla de Ruedas y Acompañante Silla de Ruedas. Por otro lado, la entrada más costosa tiene un precio de $287.500 para Palco (cargo por servicio está incluido).

También, existen valores intermedios podemos encontrar las ubicaciones de Platea General por $103.500, Platea Golden por $131.100, Platea Premium por $158.700 y Platea Preferencial por $205.620 (todos estos precios incluyen el cargo por servicio).

¿Los tíckets serán nominativos?

Sí, las entradas serán nominativas a partir del 10 de febrero de 2023. Cada ticket estará asignado a un nombre y un RUT. Para realizar este proceso, el titular de la compra deberá dirigirse al sitio web de Puntoticket y tendrá plazo hasta las 11:00 horas de cada día del festival.

¿Cuáles son las noches disponibles y agotadas para el Festival de Viña del Mar 2023?

Lamentamos decir que ya no quedan entradas disponibles para disfrutar en vivo de la primera noche del festival, que inicia el próximo domingo 19 de febrero, y tendrá a las tremendas artistas mujeres como la colombiana Karol G y la chilena Paloma Mami. El tercer artista de la noche aún no ha sido confirmado.

Por ese mismo lado, también debemos informar que no se encuentran entradas para la penúltima noche, que contará con el debut en el escenario de la Quinta Vergara de Christina Aguilera, y el reconocido cantante urbano Chileno, Polimá Westcoast.

¿Cuándo comienza el Festival de Viña del Mar 2023?

El certamen inicia el día domingo 19 de febrero y finaliza el viernes 24.