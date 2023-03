Sabemos que la plataforma conocida popularmente como “el rey del streaming”, es decir, Netflix, siempre termina sorprendiendo a sus suscriptores con grandes producciones. Durante el mes de marzo, el sitio ha publicado contenido nuevo en su cartelera y, lo mejor de todo, es que aun siguen los estrenos en el servicio de películas y series. Descubre cuáles aun no tienen su debut en el siguiente título.

¿Cuáles son los estrenos de Netflix que quedan en este mes de marzo?

A continuación, damos a conocer las producciones que aun faltan por ver su estreno en este mes de marzo porla plataforma Netflix.

17 de marzo

La elefanta del mago

El rey de las sombras

Ruido mental

"Un perseverante niño acepta el desafío que le hace un rey de llevar a cabo tres tareas imposibles a cambio de una elefanta mágica que puede ayudarlo a cumplir su destino", revela la sinopsis oficial de La elefanta del mago.

23 de marzo

Johnny

24 de marzo

El vuelo de los ladrones

31 de marzo

Misterio a la vista

Boksoon debe morir

"Cuando los asesinos dictan las reglas, los secretos las rompen. Conoce a los asesinos más letales en este apasionante thriller de acción", señala la descripción del tráiler de Boksoon debe morir.

¿Qué series llegan a la plataforma?

El sitio streaming lanzará 23 series durante marzo. Las más esperadas son la segunda parte de la cuarta temporada de "You", "Sexo/Vida" - Temporada 2, "Sombra y Hueso" - Temporada 2 y "La Gloria" - Parte 2.

2 de marzo

El condado de Masameer

Sexo/Vida, temporada 2

¡Acorralados!, temporada 2

3 de marzo

Next in Fashion, temporada 2

4 de marzo

Shin, abogado de divorcios

9 de marzo

You, temporada 4 parte 2

10 de marzo

Rana Naidu

La Gloria, parte 2

Supervivencia en equipo

16 de marzo

Sombra y hueso, temporada 2

17 de marzo

Hasta el cielo: La serie

Agente Elvis

El maestro y la música azul

22 de marzo

El Reino, temporada 2

Ciudad invisible, temporada 2

23 de marzo

El agente nocturno

24 de marzo

El amor es ciego, temporada 4

Atlanta, temporada 3

29 de marzo

Vida saludable a tope

Invisible

30 de marzo

Inestable

Kimi ni Todoke: Llegando a ti

31 de marzo

El asesino mediático

¡Así es! No digas que no te avisamos, y no te pierdas los grandes estrenos que llegan a la plataforma en este mes tan complejo, debido a que muchos y muchas vuelven a la rutina.

