Ya no queda nada para que comience Lollapalooza Chile 2023 y los escenarios se llenen de música en vivo, gritos, emociones y más. Además, eso no es todo, ya que tras la confirmación de artistas y bandas, habrá sideshow . Revisa quiénes presentarán su concierto paralelo en distintos puntos de Santiago.

¿Cuál es la programación de los sideshow de Lollapalooza Chile 2023?

La parrilla de sideshow por Lollapalooza 2023 es la siguiente.

Una gran banda es Rise Against, la cual deleitará a su público con un show doble, cantando sus grandes éxitos y hits de su destacado disco Appeal To Reason y The Sufferer & The Witness y también su último single ‘Nowhere Generation’. La icónica agrupación se presentará el 16 de marzo en el Teatro Coliseo.

Otro conocido nombre que presentará un concierto propio es Cigarettes After Sex, quienes visitarán nuestro país con su meláncolica música en un espectáculo que se realizará el día 20 de marzo en el Teatro Coliseo.

Una joven artista que tocará los escenarios será Melanie Martínez, quien con su inconfundible estilo visual de niña adolescente, realizará un concierto el 21 de marzo en Teatro Teletón.

La artista Tove Lo, es una cantante y compositora sueca y conocida por su éxito «Habits » que llegó al número 3 en la lista Billboard Hot 100. y debutó con su EP Truth Serum en 2014, tendrá un concierto el día 20 de marzo en el Teatro Teletón.

Así es, una programación que promete dar vida a los conciertos y a los fans chilenos.

¿Cuál es la programación de Lollapalooza Chile 2023?

El evento que comienza los días 17,18 y 19 de marzo tiene el siguiente Line Up.

Viernes 17 de marzo

Billie Eilish

Lil Nas X

Kali Uchis

Claptone, Mora

Gorgon City

Rise Against

Conan Gray

Dominic Fike

Tokischa

Polo & Pan

Pailita

Modest Mouse

Ryan Castro

Conociendo Rusia

Usted Señalemelo

Nora en Pure

Hot Milk

Rojuu

Dillom

Sofía Gabanna

Angelo Pierattini

Elsa y Elmar

Friolento

Vicente Cifuentes

Chini.png

Rootz Hi-Fi

El Cruce

Francisco El Hombre

Shirel

Loyalty y Tom D. Rocka.

Sábado 18 de marzo

Drake

Rosalia

Armin Van Buuren

Tove Lo

Aurora

Alison Wonderland

Cigarettes After Sex

Omar Apollo

Danny Ocean

John Summit

Young Cister

Cris Mj

Young Miko Louta

100 Gecs

Villano Antillano

Suki Waterhouse

Ases Falsos

Benito Cerati Stailok

Marilina Bertoldi

El Kuelgue

Melanie Ribbe

Madds

Yael Meyer

Masquemusica

Benjamin Walker Rootz Hi-Fi

Clemente

Baus

Domingo 19 de marzo.