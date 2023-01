Llega el verano y, por tanto, todos los eventos musicales de verano, conciertos, festivales, entre mucho más. Un clásico certamen es el Festival del Huaso de Olmué, el cual tendrá este año 2023 su edición 52 con grandes artistas en su parrilla programática. Descubre quienes estarán en el siguiente título.

¿Qué artistas se presentarán en el Festival de Huaso de Olmué?

A continuación, damos a conocer los solistas, bandas y humoristas que se subirán al escenario de Patagual.

Jueves 19

Viernes 20

Illapu

Alex Ortíz

La Rosa y Grupo Red

Sábado 21

Young Cister

Luis Slimming

La Combo Tortuga

Domingo 22

Entremares

Bombo Fica

Santaferia

¿Qué artistas internacionales se presentarán en el Festival de Huaso de Olmué?

La Rosa y Grupo Red Son dos agrupaciones de cumbia argentina, el Grupo Red nació en 1997 y La Rosa en 1999. Tras años de carrera, han logrado consagrar una alta popularidad en Chile. Ambos grupos musicales se presentarán la misma noche, quienes de seguro harán bailar al público con ambos grupos se presentarán la misma noche y harán bailar a los asistentes al evento.

Los grandes éxitos musicales de La Rosa, está "Si yo fuera él", "No te vi más" o "No te enamores". Por otro lado, el Grupo La Red, cuenta con canciones como "Déjame amarte", "Corazón enamorado" o "No me dejes sin tu amor".

¿Cuáles son los precios de entradas para asistir al Festival de Huaso de Olmué?

Los precios de los boletos son los siguientes:

Galeria $33.000

Platea Alta $42.900

Platea Lateral $46.200

Platea Preferencial $58.300

Palco Lateral $63.800

Palco Preferencial $79.200

¿Dónde puedo acceder a la compra de entradas para el Festival de Huaso de Olmué?

Para acceder a la compra de tickets debes dirigirte a la plataforma Punto ticket.