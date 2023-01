Uno de los artistas chilenos del género urbano que ha crecido durante los años es Young Cister. El interprete de diversos éxitos musicales como Llámame Bebe, Caminemos de la Mano, La Terapia, entre otros, será uno de los artistas musicales que se presentará en la tercera noche del Festival de Huaso de Olmué en su edición 52.

¿Cuál podría ser el repertorio de Young Cister en el Festival de Huaso de Olmué 2023?

Hace poco más de un mes, Cister lanzó un Ep llamado The Life of Xulo, el cual nos adentra en el mundo del cantante con una vibra de verano, romance, vida cotidiana con todo el ritmo del dembow proveniente de su sello. Dentro de su proyecto se encuentran las canciones Chicas como tú, Samurai, 40 grados en la ciudad, Fideos After Party, Serotonina y Debí Llevarte Flores.

Lo más probable es que el artista cante sus más grandes éxitos y su último proyecto musical que hará bailar toda la audiencia de Patahual.

Su última canción de seguro será un sencillo que se escuche durante esta temporada de verano con un estilo urbano latino y que cierra un exitoso 2022 con importantes presentaciones en vivo y lanzamientos. Young Cister ha tenido también ha colaborado con cantantes internacionales como Nicki Nicole, Alvaro Díaz entre otros. Junto a proyectos con Polimá West Coast dieron la posibilidad de masificar sus trabajos musicales que han destacado durante el último tiempo

Además, el cantante de Conchalí fue uno de los teloneros de Bad Bunny cuando presentó en el Estadio Nacional, junto a Pailita y a Pablito Pesadilla.

¿Qué otros artistas se presentan en la tercera noche del Festival de Huaso de Olmué?

