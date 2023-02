El cantante chileno Polimá Westcoast suma una canción a su carrera, luego de sus grandes éxitos cómo Ultra Solo y Baby Otaku. Este domingo inicia el Festival de Viña del Mar y el intérprete de “Tú me Quieres?” se presentará el día jueves 23 de febrero al igual que Christina Aguilera. Además el artista de trap será parte del jurado del certamen viñamarino, quiénes deberán elegir a los ganadores de la competencia folclórica e internacional.

¿Cuál es la nueva canción de Polimá Westcoast a días de su debut en Viña?

El cantante chileno se sumó a los demás artistas que aprovechan el día de los enamorados para lanzar nueva música, y Polimá estrenó la canción titulada Contigo la Paso Cabron. En el videoclip salé el intérprete de Baby Otaku junto a su novia Mont Pantoja en diversas localidades realizando compras y disfrutando juntos, también se ve a la pareja disfrutando en un barrio chino.

Revisa a continuación la nueva canción del Polimá Westcoast:

A través de su cuenta de Instagram el cantante también subió diversas fotos del rodaje del videoclip, además dedicó unas bellas palabras a su novia la publicación decía lo siguiente: “Por donde empezar … Como puedo explicarte @mont.pantoja todo lo que me haces sentir son tantas cosas!! Pero bueno hice esta canción para ti porque te amo porque sacas lo mejor de mi, nuestro amor a distancia me ha enseñado mucho TU me has enseñado mucho, tienes tanta luz en tu corazón en tu alma y en cada parte de ti Gracias a Diosito por haberme puesto en tu camino gracias por amarme asi , gracias por cuidarme y por apoyarme en cada decisión tu amor es tan genuino y puro que me siento afortunado de tenerlo… Compuse para ti estas dulces melodías porque CONTIGO LA PASO CABRON cada segundo cada minuto cada día �� ahora disfrutar de esta rolita en @spotify @spotifychile".