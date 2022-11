La Teletón comienza hoy 4 de noviembre y promete diversos númerosa artísticos. La música es un elemento infaltable en la colecta solidaria ya que siempre existe una canción himno cada año y en esta edición 2022 no será la excepción. Si aún no sabes sobre el nuevo hit de este año no te pierdas el exitaso musical interpretado por dos mujeres.

¿Cuál es el himno de la Teletón 2022 y que artistas lo cantan?

Esta fantástica labor de crear la canción de la Teletón estuvo cargo de la juventud. KYA y Seamoon son quienes interpretan la canción “365”, un single que contiene una letra sobre la autenticidad, resistencia, luchar siempre y nunca rendirse.

Ambas chicas, KYA y Seamoon, son artistas musicales chilenas con una incipiente carrera, debido a que han colaborado con otros artistas como tambien han participado en distintos festivales de música y con una presencia no menor en redes sociales.

¿Qué género musical es la canción de la teletón 2022?

El single "365" es descrito como transgeneracional, ya que el tema fusiona funk con influencias de rap, R&B, soul y trap. Un ritmo motivador que no nos dejará indiferentes en apoyar la causa y llegar a la meta.

¿Quienes crearon la canción de la Teletón en la edición anterior 2021?

El año pasado fue el turno de Ian Vega, Renata Ulloa, SEO2, Flor de Rap, Manuel “Dunga” Caro para crear el single de la Teletón, el cual fue producido por Osvaldo Espinoza (Sonido Ácido). La canción se llama "Todos los días".

¿Dónde puedo escuchar la canción de la Teletón 2022?

Si aún no escuchas la canción, haz click en el video para escuchar el tema llamado "365". De seguro te gustará.