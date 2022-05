Atrás quedaron esos días en que se le veía feliz paseando en bicicletas en comerciales de TV: Cristián Sánchez sufrió una feroz caída que lo dejó "medio machucado" y con una fractura en el esternón.

El episodio fue dramático. O al menos así lo dejó entrever por medio de su cuenta de Instagram, donde compartió imágenes de lo ocurrido.

En una de las capturas se le ve particularmente inmovilizado, al costa de una cuneta, mientras es atendido por personal de emergencia, a punto de subirlo a una camilla para trasladarlo hasta un centro asistencial capitalino.

Pero, a pesar de la gravedad del suceso, el comunicador decidió transmitir los detalles de una manera positiva y dando cuenta de que lo que lo ayudó a recuperarse fue el apoyo de su hija, quien llegó verlo a la clínica.

Cristián Sánchez: ¿Qué le pasó al esposo de Diana Bolocco?

"Un día que comenzó duro y complicado, pero que terminó lleno de amor ��❤️!!!!", partió resaltando Sánchez en su más reciente publicación en la red social.

Luego, explicó que "hoy tuve una caída brava en bicicleta... después de todo el día en la clínica llegué a mi casa... la Gracia me vio y se puso a llorar (casi me rompió el ❤️)!!!!".

"Le expliqué que estaba bien… y ella tomó un lápiz y me escribió en los parches que tengo en la mano ✋��: 'papá te quiero mucho'. (Casi se me rompió el corazón ♥️de nuevo!!!!)... y a los pocos minutos volvió con un vendaje igual al mío para acompañarme en mi dolor... (y ahí sí que me explotó el ❤️ de puro amor y derretimiento!!!!)".

"La Gracia tiene un corazón de oro ✨⭐️", remató Cristián.

Antes de cerrar el texto de su publicación, el periodista compartió una actualización sobre su estado de salud: "estoy bien, medio machucado, con algunas heridas y una fractura en el esternón... pero muy bien cuidado".

Por otro lado, le recalcó a los ciclistas: "EL CASCO SALVA VIDAS!!!!".