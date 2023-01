La actriz Annie Wesching, reconocida por su gran trayectoria en televisión, falleció este domingo 29 de enero, a los 45 años de edad, producto de un cáncer que le fue diagnosticado el año 2020.

Dentro de los homenajes realizados a la intérprete, uno de los que más llamó la atención fue el de Eric Kripke, el creador de la serie The Boys, quien reveló que la actriz estaba contemplada para futuros capítulos de la producción de Amazon Prime.

"Destruido. Annie era tan amable, brillante, llena de vida. Ella era mi arma secreta, la elegí en cada programa que hice, estaba buscando su parte en #TheBoys. Siempre me arrepentiré de no haber trabajado con ella una vez más. Amor a su familia, ayuda si puedes. #SPNFamily #Timeless #Revolution", escribió a través de Twitter.

La noticia de su fallecimiento fue entregada por su esposo, el actor Stephen Full, el día de ayer, a través de un comunicado. “Hay un agujero cavernoso en el alma de esta familia hoy”, comenzó señalando.

“Pero ella nos dejó las herramientas para llenarlo. Encontró asombro en el momento más simple. Ella no necesitaba música para bailar. Ella nos enseñó a no esperar a que la aventura te encuentre. Ve a buscarlo. Está en todas partes’. Y lo encontraremos”.

Continuó: “Mientras conducía a nuestros hijos, los verdaderos amores de su vida, por el sinuoso camino de entrada y la calle, ella gritaba ¡ADIÓS! hasta que estuvimos fuera del alcance del oído y en el mundo. Todavía puedo oírlo sonar. Adiós mi amiga. Te amo pequeña familia…', cierra el comunicado.

La actriz reconocida por sus papeles en la serie de Marvel, Runaways, en donde interpretó a Leslie Dean durante las 3 temporadas de la producción, en 24 como Renee Walker, en Castle como Kelly Nieman.

Además de más de una veintena de producciones que incluyen The Vampire Diaries, Cold Case, Rizzoli and Isles, Dallas, Bosch, en donde fue una de las protagonistas de la primera temporada, y la voz de Tess en el videojuego The Last of Us, entre otros, se encontraba trabajando en la nueva temporada de Star Trek: Picard, en donde interpretó a Borg Queen.