La actriz Annie Wersching, reconocida por su gran trayectoria en televisión en donde participó en series como 24, The Vampire Diaries, Runaways, Botsch, Castle y Star Trek, además de prestar su voz para el videojuego The Last of Us, falleció este domingo 29 de enero a los 45 años de edad producto de un cáncer que le fue diagnosticado el 2020.

La noticia fue entregada por su esposo, el actor Stephen Full, a través de un comunicado. “Hay un agujero cavernoso en el alma de esta familia hoy”, comenzó señalando.

“Pero ella nos dejó las herramientas para llenarlo. Encontró asombro en el momento más simple. Ella no necesitaba música para bailar. Ella nos enseñó a no esperar a que la aventura te encuentre. Ve a buscarlo. Está en todas partes’. Y lo encontraremos".

Los papeles más recordados de Annie Wersching

La actriz comenzó su carrera el año 2002 en la serie Star Trek: Enterprise, tras lo que vendría una seguidilla de roles en importantes producciones Hollywoodenses. Participó en capítulos de Frasier, Angel, Charmed, Out of Practice, Killer Instinct, Cold Case, Boston Legal, Supernatural, General Hospital, en donde tuvo un papel recurrente como Amelia Joffe, Rizzoli and Isles, Hawaii 5-0, Dallas y Castle, en donde tuvo un papel recurrente.

Renee Walker (24)

El 2009 llegó su primer rol protagónico en una serie de televisión al unirse al elenco del drama policial 24 en sus últimas temporadas, en donde interpretó a Renee Walker, una Agente Especial del FBI, que no está muy convencida con los métodos de investigación de Jack Bauer, sin embargo, al pasar los capítulos se forma un fuerte vínculo entre ellos.

Julia Brasher (Bosch)

La actriz fue una de las protagonistas de la primera temporada de la serie policía de Prime Video, como una policía que aspira a ser detective, además es el interés amoroso de Harry Bosch (Titus Welliver). Su personaje falleció en el final de la primera entrega tras dispararse accidentalmente mientras intentaba liberarse de sus enemigos.

Lillian Salvatore (The Vampire Diaries)

La actriz fue la antagonista de la sexta y sexta temporada de la serie de vampiros, en donde interpretó a la madre de Stefan y Damon. Lily se convierte en un vampiro destripador, sucumbiendo a su sed de sangre, se vuelve una de las enemigas más poderosas de los protagonistas.

Tess voz (The Last of Us)

Annie prestó su voz para el exitoso videojuego durante el año 2013, entregándole carisma y emotividad al personaje, convirtiéndose en uno de los favoritos de los fans.

Leslie Dean (Runaway)

La serie de Marvel llegó a la pantalla el año 2017 con Annie como una de las protagonistas. En la ficción de superhéroes, interpretó a la madre de Karolina y la líder de la iglesia Gibborim, en donde se sacrifican adolescentes para traspasarle poder a Jonah, el supuesto mesías del universo y quien fue su pareja en su juventud.