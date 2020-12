Creador de "Black Mirror" presenta su cómico falso documental sobre el 2020

Tal como lo adelantó la semana pasada el actor Hugh Grant, el creador de "Black Mirror" Charlie Brooker creó un falso documental sobre el año 2020 y que estrenará próximamente en Netflix, según se reveló en un clip que la plataforma de streaming compartió en Youtube.

"Death to 2020" es el nombre de la misteriosa propuesta que Brooker desarrolló junto a Annabel Jones.

"Ni siquiera los creadores de Black Mirror pudieron inventar esta mier**", bromea la frase promocional de la producción.

Y el anuncio llegó con otro bombazo: el anuncio de un contundente elenco que participó en el especial cómico, el que contará con Samuel L. Jackson, Hugh Grant, Lisa Kudrow, Kumail Nanjiani, Tracey Ullman, Samson Kayo, Leslie Jones, Diane Morgan, Cristin Milioti y Joe Keery.

Netflix ha descrito "Death to 2020" como un "especial con estilo documental que exhibe juntos a algunas de las voces (ficticias) más reconocidas del mundo combinadas con material de archivo para retratar los últimos 12 meses".

En mayo pasado, Brooker aseguró que no estaba escribiendo la sexta temporada de "Black Mirror", ya que "no sé quién tendría el estómago para historias sobre sociedades desmoronándose, así que no trabajaré en nada de ello".

Aunque al mismo tiempo, vilumbró este nuevo trabajo cómico que ahora se hace realidad. "estoy entusiasmado con la idea de revisitar mis aptitudes cómicas, así que he estado escribiendo guiones dirigido a hacerme reír".