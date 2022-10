El actor que estuvo desaparecido en las alfombras de Hollywood se encuentra actualmente triunfando con su última película "The Whale"

Brendan Fraser vive uno de sus grandes momentos en la actuación. Su rol protagónico en "The Wale",un film de terror psicológico que causó furor en el Festival de Venecia logrando una ovación de aplausos de 7 minutos. En buena hora, no solo Brendan, si no que su director Darren Aronofsky, ha vuelto a la pantalla grande desde el año 2017 con la película ¡Madre!.

Un drama profundo entre un profesor de inglés con obesidad que tras perder a su gran amor, quiere volver a conectar con su hija de 17 años, es el argumento del film que ha logrado el éxito de Fraser. Su actuación se inspiró en su propia relación y experiencia con la obesidad.

Sus admiradores están felices por el gran camino que está cultivando el actor. Tan así, que Brendan ha logrado obtener algunos papeles importantes en distintos largometrajes de Hollywood. Una de ellas ese Killers of the Flower Moon, la nueva cinta de Martin Scorsese.

¿Volverá Brendan Fraser en la Momia 4?

En la Momia, su personaje llamado Rick O’Connell, es un aventurero que decida combatir con las fuerzas del más allá durante la trilogía del film. Su rol protagonico en la película logró el cariño de la audiencia que de seguro lo espera con ansias volverlo a ver como ese explorador divertido y valiente.

Durante una conversación con el medio Vanity, el actor no descarta la posibilidad de volver a ser Rick en una cuarta parte. “No sé cómo funcionaría pero estaría abierto a la chance si alguien llega con el concepto correcto”.

Brendan se refiere al fracaso de La Momia donde participa Tom Cruise

El remake de la saga se estrenó en el año 2017 con un Tom Cruise como explorador no alcanzó lo estandares solicitados lo que generó el declive en los planes de Universal Pictures.

Cuando se mencionó en la entrevista sobre el fracaso de La Momia, el actor declaró su parecer en el manejo de la película. “Es difícil hacer esa película. El ingrediente que teníamos para nuestra Momia, que no vi en esa historia, fue la diversión. Eso era lo que faltaba en esa encarnación. Era demasiado como una película de terror directa. La Momia debería ser un viaje emocionante, pero no aterrador”.