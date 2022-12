Luis Fonsi, llega a nuestro país a brindar un concierto musical que no te puedes perder. Su última visita fue en junio pasado y arrasó con la venta de entradas en Concepción y Santiago. El musico es autor de diversos éxitos que han girado alrededor del mundo. Y si quieres ir al recital, debes saber todo sobre precios de entradas, cómo llegar al lugar, entre mucho más. Pero no te preocupes, pues, te damos todos los detalles ahora.

¿Cuáles son los precios de entradas para Luis Fonsi en Chile?

Queridos fanáticos y fanáticos, estos son los valores de entradas para ver a Luis Fonsi en Chile.

Los precios varían según las 17 localizaciones que presenta el recinto. El ticket más barato es el Platea Trébol Alta V/P, el cual cuesta $34.500, y su entrada más costosa, Primer Fila, tiene un valor de $253.000 pesos.

¿Dónde puedo comprar los boletos para ver a Luis Fonsi en Chile?

Puedes adquirir las entradas por la plataforma del sistema Topticket.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Luis Fonsi en Chile?

Si no tenías panorama para el 14 de febrero junto a tu pareja, entonces no lo dudes más y vayan a disfrutar el concierto especial romántico que brindará el cantante para el día del amor en Arena Monticello.

El ganador de 5 Grammys, presentará su concierto ese día llamado “Día del Amor”.

¿A qué hora es el concierto de Luis Fonsi en Chile?

El show musical comienza a partir de las 21 hrs. En esta nueva instancia, podremos ver a Luis Fonsi interpretar sus clásicos, tales como Despacito, Se supone, Aquí estoy yo y Quién te dijo eso, entre muchos más. El artista es conocido por sus ritmos latinoamericanos y románticos, donde además cantará éxitos de su nuevo álbum Ley de Gravedad.

¿Cómo llegar al Arena Monticello desde Santiago?

Según señala Moovit, si te diriges en transporte público debes tomar el bus 511Micro - BUSES PAINE.

Simplemente no te lo puedes perder. Y si no tienes pareja no importa, puedes disfrutar sin problema con tu propia compañía un concierto en vivo que de seguro estará excelente.