The Voice confirma a reconocido cantante internacional como coach de la nueva temporada

Existen novedades sobre el programa The Voice que han sorprendido a la audiencia. Una de sus animadores, dio a conocer el cuarto coach que estará presente en el debut de su nueva Descubre quién es el artista a continuación.

¿Quién es el cuarto coach confirmado para The Voice Chile?

Durante la mañana de este lunes se informó la importante noticia sobre el cuarto coach para el programa de canto The Voice y se trata del cantante dominicano Prince Royce, intérprete de grandes exitos como Corazón sin Cara, se sumará en el equipo de José Luis “El Puma” Rodríguez, Francisca Valenzuela y Beto Cuevas, quienes, además de guiar a cada participante, deberán ejercer como jurado en el espacio.

El artista lleva 12 años de trayectoria musical en donde ha explorado diversos géneros como el pop y el reggaetón y cantando en dúo junto a Jennifer López, Shakira, Selena Gómez, Chris Brown y Nicky Jam, Daddy Yankee, Bad Bunny, Maluma, Snoop Dog, Becky G y Farruko.

Además, el dominicano suma presentaciones exitosas en Chile, tales como sus dos conciertos en el Festival de Viña del Mar durante el año 2012 y 2018. Asimismo, Royce aceptó presentarse en la Teletón de Chile en el 2011, 2014, 2016 y 2020.

Su experiencia como coach no solo le sigue su carrera en los escenarios, ya que ha logrado ganar en dos ediciones de The Voice en Estados Unidos, incluyendo la versión infantil. Por ese mismo lado, su desenvolvimiento en televisión no es algo menor ya que también estuvo en La Voz México como co-coach/mentor con los coaches Wisin y Yandel.

¿Quiénes animan el programa la nueva temporada del programa The Voice?

Sus animadores serán Diana Bolocco y Julián Elfenbein.

¿Cuándo comienza la nueva temporada del programa The Voice?

Aun no existe una fecha confirmada para los nuevos episodios.