Revisa a continuación los detalles de la hospitalización del coach de The Voice, Prince Royce.

Prince Royce es uno de los cantantes más conocidos de bachata que ha logrado posicionarse en la industria durante los últimos años con grandes éxitos. Actualmente el cantante estadounidense se encuentra grabando The Voice Chile de Chilevisión, por lo que se encuentra viviendo en nuestro país mientras se graba el programa de talento.

Este martes el cantante reveló a través de su Instagram que vivió un complicado momento debido a que sufrió una reacción alérgica, en la imagen se muestra parte de las marcas que la alergia ha dejado en su cuerpo.

¿Por qué Prince Royce fue hospitalizado en la Clínica Alemana?

El cantante de bachata causó preocupación entre sus seguidores luego de ser internado de urgencia en la Clínica Alemana. Su ingreso se debió a una agresiva reacción alérgica. Prince Royce publicó en su Instagram agradecimientos por los primeros auxilios y al equipo de profesionales de Chilevisión. “Esta semana ha sido bastante difícil para mi. Me dio una reacción alérgica. Quiero agradecer a mis compañeros y a la producción de The Voice Chile por su paciencia y profesionalismo y también al hospital de Chile por sus atenciones… Gracias a Dios ya me siento mucho mejor y espero cumplir con todos los planes de esta semana. Los quiero mucho a todos” finalizó.

La publicación se llenó de comentarios positivos de sus grandes amigos como Maluma, Wisin, Guaynaa, además de los animadores de The Voice Diana Bolocco y Julian Elfenbein y los otros coaches del programa como Francisca Valenzuela y Beto Cuevas, y miles de fanáticos que le envían buenas vibras para que se mejoré pronto.