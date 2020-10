Confirmadas las últimas batallas de la cuarta fecha de FMS Chile

FMS Chile tiene la cartelera completa para la cuarta fecha el próximo 31 de octubre, ya que Urban Roosters confirmó las últimas dos batallas que faltaban. En la jornada se realizará el primer corta a FMS Internacional, donde los mejores cuatro de la tabla de posiciones clasificarán al certamen.

Pepe Grillo defenderá el liderato de la liga contra Teorema, que necesita un triunfo para meterse en FMS Internacional. Por su parte, Nitro tendrá un duro enfrentamiento ante Jokker, que necesita de puntos para escaparse de la zona de descenso.

¡Cuarta batalla confirmada! ��♂️����



Pepe Grillo y Teorema se enfrentarán este 31 de octubre en uno de los batallones de la jornada ��



Las otras batallas confirmadas son: El Menor vs. Joqerr, Esezeta vs. Ricto y Tom Crowley vs. Acertijo. Se espera que para la cuarta fecha de FMS Chile la mayoría de los competidores asista disfrazado, ya que el 31 de octubre se celebra Halloween y Cayú avisó que tendrá una vestimenta especial para el evento.

La tabla de posiciones de la Freestyle Master Series Chile tiene de líder a Pepe Grillo con 8 puntos, y es seguido por Ricto, Joqerr y Esezeta con seis unidades. Más atrás aparecen Teorema y Nitro con cinco puntos. Último en zona de descenso directo está El Menor sin unidades y luego Jokker con un punto.