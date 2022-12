El artista británico, Harry Styles, se presentará este jueves 1 de diciembre en Chile como parte de su esperada gira Love on Tour, visita que debió generarse el 2020, pero tuvo que ser postergada producto de la pandemia del Covid-19. Por este motivo, el espectáculo del ex One Direction sufrió algunas modificaciones.

¿Cómo realizar la actualización de mi entrada?

Todas las entradas adquiridas deben ser descargadas en la cuenta de usuario del sistema Puntoticket para que puedan hacer ingreso al evento. Por lo que es importante que las entradas coincidan con la fecha del concierto que se realizará hoy.

Por otra parte, quienes realizaron la compra de manera presencial deberán llegar con anticipación al Estadio Bicentenario y acercarse a uno de los lugares de servicio al cliente de Puntoticket, para que actualicen sus entradas en el recinto. Todos quienes tengan la entrada de manera física deberán realizarla de esta manera.

Mientras que las personas que adquirieron los tickets en modalidad retiro en punto de venta o despacho, los e-tickets serán cargados a su cuenta.

INGRESA AQUÍ PARA ACTUALIZAR TU TICKET O PRESIONA LA IMAGEN QUE APARECE A CONTINUACIÓN.

¿Hay modificación de ubicaciones?

Debido a la pandemia planetaria del coronavirus, un gran número de espectáculos artísticos se vieron cancelados o pospuestos, uno de ellos fue el de Harry Style, quien debió postergar su visita a Chile por dos años.

Por lo mismo, hubo un cambio en el recinto. El evento se iba a llevar a cabo originalmente en el Movistar Arena, sin embargo, se cambió al Estadio Bicentenario de La Florida, lo que significa también un cambio en algunas de las ubicaciones.

Puntoticket señala que a pesar de que la ubicación se respetará dentro del Estadio, la ubicación Platea Alta no podrá ser numerada.

Quienes no estaban de acuerdo con esta modificación podían pedir la devolución de su ticket hasta el día 29 de noviembre. Mientras que quienes deseaban realizar un upgrade desde el sector Platea Alta a Cancha, podían realizar el cambio a partir del 23 de noviembre al medio día. Este upgrade tiene un stock limitado.