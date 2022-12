Harry Styles, el reconocido artista británico, está a pocas horas de presentarse en territorio nacional como parte de su esperada y extiosa gira Love on Tour, con la cual visitára distintos países de Latinoamérica. Por lo mismo, sus miles de fans en Chile ya se preguntan cuáles son las canciones que podrán disfrutar en vivo cuando el ex integrante de One Direction se suba al escenario del Estadio Bicentenario de la Florida.

¿Cuál es el posible setlist de Harry Styles en Chile?

Como el artista ya se ha presentado en otros países, el repertorio de canciones que interpretará ya ha sido revelado. Sin embargo, pueden haber algunas modificaciones en el orden

Revisa el listado de canciones que podría presentar el ex integrante de One Direction en Chile.

Golden

Adore You

Daylight

Keep Driving

Matilda

Little Freak

Satellite

Cinema

Music for a Sushi Restaurant

Treat People With Kindness

What Makes You Beautiful (cover de One Direction)

Late Night Talking

Watermelon Sugar

Love of My Life

Encore

Sign of the Time

As it Was

Kiwi

Love on Tour

Actualmente, el artista británico se encuentra realizando su segunda gira mundial, la cual inició el 4 de septiembre de 2021 en Las Vegas, Estados Unidos y concluirá el próximo 23 de julio de 2023 en Reggio Emili, Italia.

El ex 1D se encuentra promocionando su segundo y tercer álbum de estudio Fine Line estrenado el 2019 y Harry's House lanzado el 2022, los cuales incluyen temas como Music for a sushi restaurant, Grapejuice, Daylight, Late Nigh Talking, As it Was, Cinema, Watermelon Sugar, Lights Up y To be So Lonely, entre otros.

El cantante, tras su presentación en Chile, arribará a Argentina en donde se subirá al Estadio de River Plate en Buenos Aires el 3 de diciembre. Posteriormente, el artista viajará a Brasil en donde realizará 4 presentaciones las cuales comienzan el 6 de diciembre en las ciudades de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba para luego cerrar el 14 del mismo mes presentándose nuevamente en Sao Paulo en el Allianz Parque.