The White Lotus termina su segunda temporada y explican por qué mataron a querido personaje

La exitosa producción de HBO, The White Lotus, finalizó su entretenida segunda temporada con un impactante episodio que dejó impactado a los fans, ya que inesperadamente debieron despedir a uno de los personajes más importantes de la historia de la ficción.

¡ATENCIÓN! SPOILERS A CONTINUACIÓN. SI AÚN NO ESTÁS AL DÍA CON LA SEGUNDA TEMPORADA DE THE WHITE LOTUS TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO.

¿Por qué la producción decidió matar al personaje más importante de la historia?

En un inesperado desenlace, Tanya, el personaje de la ganadora del Emmy, Jennifer Coolidge, muere mientras intentaba escapar de Quentin y su grupo de amigos, de quienes estaba segura querían asesinarla para que su esposo Greg herede toda su fortuna debido al acuerdo prenupcial.

Tras eliminar a gran parte del grupo dirigido por Quentin, Tanya intenta escapar en un bote, pero tropieza y se pega en la cabeza. Las escenas finales muestran su cuerpo sin vida flotando en el mar.

Los seguidores de la ficción quedaron shockeados al ver que el personaje más querido de la trama no regresará a la futura entrega, bueno, eso es lo que suponemos, ya que en The White Lotus todo puede pasar.

Sobre la muerte de Tanya, el creador de la serie Mike White, señaló a TVLine que su intención siempre fue traer a Coolidge de regreso para la segunda temporada, pero "tal vez ese sea el viaje para ella: un viaje a la muerte.

Luego agregó: "No es que realmente quisiera matar a Tanya, porque la amo como personaje y obviamente amo a Jennifer, pero sentí que íbamos a Italia, y ella es una diva, un arquetipo femenino más grande que la vida. Parecía que podíamos idear nuestra propia conclusión operística de la vida de Tanya y su historia”.

Asimismo, reveló que no quería que Tanya muriera a manos de alguien más. "Sentía que necesitaba dar lo mejor de sí misma y que, en cierto modo, tenía algún tipo de victoria sobre quienquiera que estuviera conspirando para deshacerse de ella".

Pero eso no es todo, ya que además adelantó que la historia entre su asistente Portia, su esposo Greg y por supuesto Tanya, no está terminada. "Tal vez tengas que esperar para saber qué sucede", expresó.