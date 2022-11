Tras una gran presentación en el Movistar Arena, es el turno de su siguiente show músical de Michael Bublé en el marco de su gira An Evening with Michael Bublé. Un artista que no deja indiferente a nadie. Es por eso tenemos excelentes noticias porque aún quedan entradas para el concierto de esta noche.

¿Cómo conseguir entradas para el segundo concierto de Michael Bublé?

Para adquirir boletos de entrada para esta noche debes dirigirte a la plataforma sistema Punto Ticket.

Además de Chile, el artista músical se presentará en Argentina y Brasil.

¿Cuáles son los horarios para el segundo concierto de Michael Bublé?

Las apuertas del Movistar Arena se abrirán a las 19 horas y su espectacúlo comienza a las 21 horas.

¿Cuál podría ser el set list que presentará Bublé en el show músical de esta noche?

Es muy posible que el cantante presente sus grandes éxitos.

Feeling Good

Haven't Met You Yet

L o v e

Such a Night

Sway

When You're Smiling (The Whole World Smiles With You)

Home

Everything

Higher

To Love Somebody

Hold On

Smile

I'll Never Not Love You

Fever

One Night

All Shook Up

Can't Help Falling in Love

You're the First, the Last, My Everything

It's a Beautiful Day

Cry Me a River

Band Instrumental

How Sweet It Is (To Be Loved by You)

Save the Last Dance for Me

Always on My Mind

Michael Bublé ha consagrado su carrea músical a través del tiempo, el artista ha vendido más de 60 millones de álbumes en todo el mundo. Sus duetos con otros cantantes y numerosos han encabezado las listas de éxitos, realizó siete especiales por televisión en NBC y fue galardonado con cuatro premios Grammy y varios premios Juno como intérprete y compositor.