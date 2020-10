Comentario de Cine: "The Perfect Weapon", el documental que deja a "The Social Dilemma" como juego de niños

Basado en el libro best seller del corresponsal de Seguridad Nacional de The New York Times Devide E. Sanger, "The Perfect Weapon" explora el surgimiento y la evolución de los conflictos cibernéticos como la fórmula primordial usada en la actualidad por diversas naciones para competir y sabotearse mutuamente.

Con un relato en la línea de un thriller, el nuevo documental original de HBO dirigido por John Maggio a ratos tiene pasajes de terror por la temática que aborda: la tecnología de la información como arma y el momento en que las cosas realmente se ponen serias al lograr que un ataque digital tenga el suficiente impacto como para conseguir consecuencias en el mundo físico.

Con eso en mente, Maggio se las ingenia para hilvanar en el relato una serie de ataques de proporciones en materia de ciberseguridad. Explora cómo se gestaron, cómo se implementaron y sus efectos en la política internacional; todo partiendo con el conflicto estadounidense-iraní por el poder nuclear y la liberación del virus Stuxnet, que se les escapó de control.

Como ciudadano común y corriente, ver la forma en que los políticos, sin ser expertos en materia cibernética, ordenan este tipo de incursiones ignorando sus alcances, dando cuenta de la irresponsabilidad de sus actos. Así ellos mismos han ido impulsando la transformación de los ataques, pasando de las líneas de código malware que consumen sistemas, al robo y secuestro de información sensible, para llegar hasta las fake news que buscan desestabilizar ambientes particulares.

Lo que logra este documental es que, no sólo reporteros que estuvieron atentos a la cobertura de estos sucesos vayan articulando la narración, sino que expertos en TI, junto con autoridades que se vieron involucradas o afectadas por los embates a la ciberseguridad, describan estos procedimientos y cómo estos afectan la vida del mundo; eso es realmente terrorífico.

Like all my great colleagues, I like showcasing journalism on the front page of the Times. But the back page of the first section isn't too shabby, either. Tune in tonight, 8 pm on HBO #ThePerfectWeapon pic.twitter.com/yS6K3XRiHx