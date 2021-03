Claudio Fariña agresivo WhatsApp que le envió a Carla Zunino: "Estoy arrepentido absolutamente"

El periodista Claudio Fariña habló a través de Instagram live acerca del mensaje que le envió a su ex pareja Carla Zunino a través de Whatsapp tras lo que fue formalizado, en enero de 2020, por el delito de amenazas en el contexto de violencia intrafamiliar.



En sus redes sociales, el periodista habló por primera vez de lo ocurrido en medio de una conversación con el Dr. Héctor Valdés, quien le preguntó por lo sucedido.

“Estoy arrepentido absolutamente de haber mandado ese WhatsApp… Como no voy a estar arrepentido, como no voy a pedir perdón, ‘mil veces perdón’ como decía San Pablo”, reveló Fariña.

Señaló que está arrepentido por lo sucedido y pide disculpas por su reacción. "Por supuesto que pido perdón, por supuesto que me arrepiento, por supuesto que no debí haber hecho nunca, Fue una estupidez. Y me encantaría que esa acuciosidad con la que han actuado todas las instituciones involucradas en este caso hoy día fueran iguales para todas esas mujeres anónimas y hombres anónimos que sufren de esto y de repente…. Porque de repente no funciona ninguna de las instituciones. En este caso tal vez haya sido la razón fundamental el que somos personas relativamente conocidas que todo operó de una manera rápida, expedita”. Indicó el comunicador.

Luego agregó que “El resultado de esto es no ver a mi hijo hace un año. Tú me preguntas ‘¿estás arrepentido de eso?’. ¿Tú crees que vale la pena por la ofuscación de un minuto para que me impidan estar con tu hijo durante un año? Perderte momentos. Mi hijo tiene siete años, va a cumplir ocho, me he perdido momentos tremendos de su desarrollo, de su crianza. Yo lo llevaba al colegio todos los días. No me hagan hablar más de eso porque la verdad…” concluyó.