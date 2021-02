Claudio Fariña vuelve al periodismo: Próximamente publicará un libro

El periodista Claudio Fariña reapareció en público para dar cuenta de que se ha reinventado y tras cumplir labores de garzón, además de chofer, ha decidido volver al periodismo para publicar un libro de entrevistas.

"Felizmente ya está financiado, consiste en hacer 100 entrevistas a personajes importantes del país", explicó a LUN.

Y "la gracia es que ellos planteen sus historias de resiliencia durante esta crisis y sus perspectivas a futuro, para que en 50 años más, ponte tú, el texto sea una fotografía del momento del país".

Fariña reconoce que este retorno a lo que lo apasiona "es muy gratificante volver a hacer lo que siempre hice toda mi vida, para lo que estudié".

"Este libro me ha permitido reencontrarme con lo mío. No es que la haya pasado mal ni mucho menos. Uno tiene que ser agradecido de la vida. No estaba viviendo en la indigencia, pero no estaba haciendo lo que era lo propio", complementó.

Cecilia Bolocco, José Maza, Coco Legrand y Fernando González son algunas de las voces que aparecerán en el libro, cuya idea surgió de amigos que llegaron a invitarlo a trabajar en algo de su profesión, cuando se desempeñaba como mozo en un restaurant peruano.

"Me convencieron de que hiciéramos algún proyecto asociado a lo que sé hacer, que es periodismo. Yo encuentro que todos los trabajos son dignos, y no desmerezco a ninguno, pero me hicieron ver que yo tenía cosas que hacer con lo mío", advirtió Claudio.

"Y ahí partió, lo empezamos a hacer en diciembre, ya he contactado a más de 80 personas, la fecha tentativa para la imprenta era mayo, vamos a ver si alcanzamos con este contexto. Aún no tiene título, pero seguramente la bajada será 100 chilenos en pandemia", selló.