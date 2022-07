Claudio Castellón estaba en el foco de los medios tras la revelación sobre que actualmente mantiene una relación con Luz Valdivieso. Pero ahora el foco positivo de la cobertura que se le ha dado a la historia romántica de los actores acaba de dar un oscuro giro, que incluye acusaciones de "violencia pasiva" y episodios de descontrol.

Castellón retomó su vida amorosa con su compañera de elenco en #PobreNovio, después de que se separó de Francisca Masanes, personal trainer de celebridades y madre de su única hija.

Fue la misma Masanes quien a mediados de junio encendió las alarmas en torno al actor, después de que publicó un comprometedor mensaje por medio de su Instagram.

"La mujer en la que me estoy convirtiendo me costo personas, relaciones, espacios y cosas materiales", explicó la personal trainer.

Eso, para luego añadir que "esa luz y brillo que ven en mis ojos desapareció por mucho tiempo, permití que tomaran decisiones por mi, permití celos desbordados, gritos, humillaciones, faltas de respeto a mi familia, en resumen y muy en resumen violencia pasiva de la peor".

Así fue como se detonó la curiosidad de la periodista Cecilia Gutiérrez, quien en una transmisión en directo de Instagram expuso que tuvo acceso a una denuncia policial de la preparadora física en contra de Castellón, acusándolo de violencia intrafamiliar.

Claudio Castellón | ¿Qué hizo el actor?

Gutiérrez dio cuenta de que se trata de una acusación hecha el 18 de marzo de 2022, donde Francisca Masanes describe los incómodos momentos que supuestamente enfrentó con el actor.

"Comenzó a insultarme descontroladamente con gritos y groserías, me amedrenta, tirándome el cuerpo encima, no mide su descontrol, cada vez aumentan más sus agresiones, incluso delante de nuestra hija. Siento temor (...) he sufrido agresiones constantes", indicaba el texto.

El informe policial tuvo como consecuencia una prohibición de acercamiento que debía actuar Castellón, orden que fue infringida por el mismo posteriormente el 26 de mayo, en un complejo episodio que incluso fue presenciado por dos menores de edad, incluyendo a su hija.

"A Claudio no le correspondía ir a buscar a la hija al jardín, pero fue igual a la hora de salida. Por lo tanto, era obvio que se iba a encontrar con Francisca", describió Gutiérrez.

Como "ella tenía clases, entonces le pidió a su [actual] pareja, el actor Emilio Edwards, que fuera a buscar a su hija y él, Emilio, fue con su hijo de seis años. Ahí Claudio Castellón se encuentra con él y ahí entra en descontrol porque ve que él fue a buscar a su hija. Entra en descontrol porque ve que él fue a buscar a su hija y empieza a gritar en presencia de su hija, tenía a la hija en brazos, y ahí se genera una situación bien complicada".

Ya que había conseguido acceso a esta denuncia, Cecilia intentó contactar a Masanes, pero ella declinó entregar más detalles. "Ella no quiso referirse a la denuncia pero si me dijo algo que me marcó. Me dijo 'yo no tengo nada bueno que decir de él'", puntualizó.

Claudio Castellón | ¿Qué le hizo a Sigrid Alegría?

El historial de Claudio Castellón en torno a los episodios de descontrol no terminaría ahí. Ya que Gutiérrez expuso otro suceso que involucró al actor enfrentándose a Sigrid Alegría, sobre todo despeñes de que ella no tuvo una buena percepción de la relación entre él y Valdivieso.

Gutiérrez contó que Alegría "dice 'que lata que la Luz está saliendo con Claudio, salió de Marcial y pá meterse con Claudio', y este comentario llegó a oídos de Castellón y un día se encontraron en el canal".

"Llega Claudio, golpea el mesón de maquillaje y le dice 'contigo quería hablar, dímelo a la cara', garabatos, 'qué te creí', la empieza a insultar".

"La Sigrid le dice 'lo que yo dije te lo puedo decir en la cara también, yo no tengo una buena opinión tuya', y ahí Castellón se volvió loco y le dice 'y te voy a esperar afuera', casi pa' agarrarse a combos", continuó Cecilia.

Antes de cerrar, Gutiérrez explicó que "pasa esto y la Sigrid termina de grabar y una productora la estaba esperando afuera y le dice 'sabes Sigrid, te voy a acompañar' y ella dice no... La acompaña y efectivamente este tipo estaba esperándola en el estacionamiento".