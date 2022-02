Tras semanas de rumores la pareja conformada por los actores Claudio Castellón y Luz Valdivieso confirmaron su relación sentimental. Los intérpretes llevan cuatro meses de relación, pero sólo recientemente comenzaron a verse juntos públicamente.

La pareja que actualmente se encuentra protagonizando la teleserie de Mega "Pobre Novio", participaron juntos en un live a través de la cuenta de Instagram del actor en donde fueron consultados por sus seguidores sobre la relación que tienen. Sin embargo, no entregaron mayores detalles.

Con el pasar de las horas el intérprete confirmó la relación con su compañera y a través de una entrevista con LUN entregó detalles acerca de cómo nació el romance entre ambos.

La pareja se conoció en la teleserie de Mega que actualmente se encuentra al aire, en donde ella interpreta a Alicia, el interés amoroso de Santiago. Mientras que Castellón es Johnny, el mejor amigo del "Pobre Novio".

"Nos conocimos en este proyecto. Es primera vez que trabajo en Mega y tuve la suerte de conocer a Luz en el trabajo, porque nuestros personajes se relacionan en la historia", expresó.

Asimismo, agrega que no se conocían previamente. "No tenía mayores antecedentes de mi compañera, no la conocía y para mí es y seguirá siendo una sorpresa que sea una mujer virtuosa, profesional, buena mamá, amiga", luego agrega: "Te podría hablar hasta el domingo de todo lo bueno que tiene. Todas esas cosas de alguna u otra manera me fueron acercando de manera muy genuina y nos permitió que nos conociéramos".

Acerca de cómo están viviendo la relación, el actor señaló: "Estamos muy contentos. Conocí a una persona increíble en mi trabajo que despertó una profunda admiración en mí. Después, como le podría pasar a cualquier ser humano, me empezó a gustar la Luz. Para mí y la Luz lo que prima ante todo es el cuidado de nuestros hijos, ella tiene tres y yo a Alicia, a quien amo incondicionalmente y eso es lo más importante para nosotros".

Igualmente, se refirió a la idea de realizar un live en conjunto. "Me gusta compartir momentos que me hacen feliz como hacer deporte, estar con mi hija, con mis amigos y con la mujer que hoy me hace feliz, que es la Luz".