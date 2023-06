Luz Valdiviesoes parte de la nueva teleserie nocturna, Generación 98, que llegó este lunes a la pantalla de Mega con su primer capítulo, el cual mostró el reencuentro de 7 ex compañeros de colegio que vuelven a verse después de 25 años de egresar de cuarto medio.

¿Cuál es el personaje de Luz Valdivieso en Generación 98?

En la ficción la actriz interpreta a Constanza Stuardo, la pareja de Paula (Josefina Montané). En conversación con Fotech.cl, la actriz entregó detalles de su personaje. “Es una mujer adulta, es artista y escultura, se llama Constanza Stuardo, le dicen Cota. Es una mujer resuelta, súper clara, lesbiana de hace muchos años, independiente, libre, muy libre”.

El primer capítulo mostró como Paula le dice a su esposo Tomás (Felipe Rojas), que está enamorada de otra persona y lleva una relación hace seis meses con ella, dejándolo en shock.

Acerca de cómo es la relación entre ambas, la actriz señaló: “Es una relación súper linda. Ellas se enamoraron. Cuando la teleserie empieza, la historia entre ellas ocurrió hace seis meses. En el caso de la Pin, ella nunca había sido homosexual, era heterosexual, y se enamoró de Constanza”.

“Es una relación en que, de alguna manera, como soy mayor que ella, es bien protectora, bien apañadora, como que la contiene mucho de todo esto que ella está viviendo, que es completamente nuevo. Ahí estoy prestando oreja, conteniéndola”.

Agregando que también vivirán tensos momentos por culpa del ex esposo de su pareja. “Llega un momento en que me empiezo a enojar cuando el ex, que es Tomás (Felipe Rojas), empieza a pasarse de la raya y a tratar mal, a utilizarla, hacerla sentir culpable”.

La actriz señala que ahí Constanza es más firme “También vamos a tener los conflictos de que es su primera vez, separada, con un hijo chico, entonces le da pudor que la vean, que se sepa, y eso a Cota le empieza a cansar un poco, por ahí van nuestros conflictos”, expresó.

Revisa los mejores momentos del primer capítulo de Generación 98